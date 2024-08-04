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Разнимала охрана: Ломаченко и Стивенсон едва не устроили драку на вечере бокса

Чемпионы-легковесы и потенциальные соперники уже были готовы выяснить отношения на месте.
Сегодня, 19:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Обладатель титула IBF в легком весе Василий Ломаченко и чемпион по версии WBC в этом дивизионе Шакур Стивенсон едва не устроили драку во время вечера бокса.

Инцидент произошел на боксерском шоу на арене BMO Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, главным событием которого стал бой, в котором экс-абсолют в двуж весовых категориях Теренс Кроуфорд одержал победу над чемпионом по версии WBA в первом среднем весе Исраилом Мадримовым.

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Ломаченко и Стивенсон пересеклись в зрительском зале и устроили перепалку, которая едва не переросла в драку. Василий уже был предложил оппоненту выяснить отношения на месте, тот согласился, но развития событий не допустили охранники.

Ранее Стивенсон оценил шансы на бой с Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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