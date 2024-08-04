Кроуфорд - Мадримов: лучшие моменты боя - видео

Бывший абсолют в двух дивизионах американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) одержал победу над чемпионом по версии WBA в первом среднем весе узбекистанцем Исраилом Мадримовым (10-1-1, 7 КО), покорив тем самым четвертую весовую категорию.

Бой состоятся в ночь на воскресенье, 4 августа, на арене BMO Stadium в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Читай также: Кроуфорд победил Мадримова, став чемпионом по версии WBA в первом среднем весе

В напряженном противостоянии, которое продлилось всю дистанцию, американский боксер забрал решающие раунды и в итоге выиграл единогласным решением судей со счетом 116-112, 115-113 и 115-113, завоевав пояс WBA в первом среднем весе.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Кроуфорд - Мадримов:

Ранее Стивенсон предсказал победителя боя Кроуфорд - Альварес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!