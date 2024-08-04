Кроуфорд победил Мадримова, став чемпионом по версии WBA в первом среднем весе
В Лос-Анджелесе, США прошел вечер бокса, главным боем которого стало противостояние местного боксера Теренса Кроуфорда против узбека Исраиля Мадримова.
Бой был очень напряженным для обоих бойцов и продлился все 12 раундов, впрочем, решение судов относительно победителя было единодушным.
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Все 3 рефери отдали победу Кроуфорду с довольно таки комфортным преимуществом - 116-112, 115-113, 115-113.
Благодаря этой победе Теренс теперь является чемпионом мира в легком весе, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем весе, ведь он завоевал пояс по версии WBA в первом среднем весе. Также он получил временный пояс WBO.
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