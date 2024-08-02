Усик назвал победителя потенциального боя Альварес – Кроуфорд

Украинец не сомневается в уникальности одного из боксеров.

Обладатель титулов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможном бою между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

По словам украинца, американец сможет победить Канело, несмотря на то, что ему придется подняться на две весовые категории.

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"Я говорю вам, что Теренс победит. Теренс другой человек.

Он работает в двух позициях - как справа, так и слева. Он чувствует дистанцию и может драться как большой парень", - приводит слова украинца Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Усик оригинально отреагировал на обращение Фьюри.

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