"Жадное пузо": Усик оригинально отреагировал на обращение Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) ответил бывшему чемпиону Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинец отреагировал на обращение "Цыганского короля".

"Эй, мой друг, жадное пузо, продолжай тренироваться.

Я отдыхаю, брат. Знаю, ты тяжело работаешь – это хорошо, я ценю это. Спасибо, жадное пузо, ты мой друг. Ты действительно мой друг", – сказал Усик.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!