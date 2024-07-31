"Усик, я тебя предупредил": Фьюри оставил послание украинцу перед реваншем

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к реваншу с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

После одного из занятий британский боксер записал видео, оставив послание своему будущему сопернику.

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"Только что закончил отличную короткую пробежку с ребятами возле залива. Работаем, готовимся шаг за шагом.

21 декабря - Усик, я тебя предупредил. Давай!" - заявил Фьюри.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал самый сложный момент боя с Фьюри.

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