"Усик, я тебя предупредил": Фьюри оставил послание украинцу перед реваншем
Британский боксер обратился к будущему сопернику.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к реваншу с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.
После одного из занятий британский боксер записал видео, оставив послание своему будущему сопернику.
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"Только что закончил отличную короткую пробежку с ребятами возле залива. Работаем, готовимся шаг за шагом.
21 декабря - Усик, я тебя предупредил. Давай!" - заявил Фьюри.
Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее Усик назвал самый сложный момент боя с Фьюри.
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