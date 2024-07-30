"Я не слышал зал": Усик назвал самый сложный момент боя с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик поделился воспоминаниями о первом бое с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он пропустил апперкот, в результате которого потерял слух.

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"Фьюри не был ни за шаг, ни за два и даже, ни за десять до победы. Апперкот в шестом раунде? Да, прилетело сильно, я даже зал не слышал. Но потом начал двигаться, услышал от жены: "Ты сможешь, я люблю тебя". Да, было очень больно, нормальный апперкот был, но я восстановился, получил наставления от тренера.

Фьюри – невероятный соперник, он замечательный спортсмен, у него замечательный боксерский IQ. То, что он делает на публике, это не его истинное лицо. Это всего лишь игра, шоу", - приводит слова украинца Volia Space.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Александр назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем.

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