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Стивенсон предсказал победителя боя Кроуфорд - Альварес

Шакур верит в навыки американского чемпиона.
Сегодня, 14:55
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился ожиданиями от возможного боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

По словам американца, его соотечественник победит мексиканца, несмотря на то, что надо будет менять весовую категорию.

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"Кроуфорд победит Канело. Я считаю Канело чертовски хорошим бойцом, он крупнее, но "Бад" просто лучше как боксер. 

Мне кажется, что многие будут уважать его боксерские навыки, если он продемонстрирует их против Сауля Альвареса. Я искренне верю, что он победит Канело", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Усик назвал победителя потенциального боя Альварес – Кроуфорд.

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