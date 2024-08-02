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Стивенсон сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Американец вспомнил события первого боя.
Сегодня, 10:35
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон высказался о втором поединке обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам американца, "Цыганский король" победит украинца.

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"Следующий бой сложится по-другому - Фьюри победит. Мне кажется, что он выигрывал первый поединок. Не знаю насчет кондиций Фьюри, но думаю, что он устал. Как только Фьюри устал, Усик воспользовался своей возможностью, потряс его и взял поединок под свой контроль.

Бй мог сложиться в любую сторону. Если бы судьи отдали победу Фьюри, то мы бы, вероятно, никогда бы не злились. Если бы они дали ничью, то мы бы тоже, пожалуй, никогда бы не злились. Я считаю, что бой был таким. Если Фьюри знает, что он может сделать то, что делал в начале боя, то я думаю, что он попытается немного дольше делать это в следующем поединке", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

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