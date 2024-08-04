"Займусь в новом году": Ломаченко пролил свет на свое ближайшее будущее

Боксер поделился информацией по поводу своей карьеры.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко высказался о своих дальнейших планах.

Боксер подтвердил, что намерен сделать перерыв и в 2024 году больше в ринг не выйдет.

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"Я хочу вернуться в следующем году. Сейчас я планирую отдохнуть, а всеми боксерскими делами займусь в новом году", - сказал Ломаченко в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Шакур Стивенсон обратился к Ломаченко после их публичного конфликта, вызвав на бой.

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