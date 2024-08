"Наконец-то ты настроен драться": Стивенсон обратился к Ломаченко после их публичного конфликта

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон посредством соцсетей обратился к обладателю титула IBF Василию Ломаченко после того, как они едва не подрались во время вечера бокса в США.

Американский боксер в очередной раз предложил потенциальному сопернику выяснить отношения на ринге в конце этого года.

"Итак, Василий Ломаченко, ты наконец-то настроен драться? Давай устроим бой в конце года. Крутой парень, кажется, что ты наконец-то в настроении", - написал Стивенсон в сети Х.

So @VasylLomachenko are u finally in the mood to fight now? Let’s run it end of the year tough guy seems like you’re finally in the mood #ChasingGreatness