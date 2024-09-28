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Оккупанты нанесли удары по даче Ломаченко - боксер воздерживается от комментариев

Василий Ломаченко продолжает "тишину".
Сегодня, 09:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

РФ постоянно атакует Украину шахедами. В результате ударов по дачным поселкам Одессы, в ночь на 14 сентября, пострадала дача украинского боксера Василия Ломаченко. Об этом пишет telegram-канал ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS.

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Источник продемонстрировал видео, где видно возгорание зданий. Пишут, что оккупанты попали именно по даче Ломаченко, которая находится в селе Вилково на Дунае.

Сообщается, что боксер избегает комментариев по поводу российской агрессии в Украине. И, собственно, самих ударов по его владениям.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко

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