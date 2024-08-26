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"Не могу говорить": Усик отказался оценивать отношение украинцев к Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион высказался о позиции своего "невероятно крутого брата".
Сегодня, 14:44
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион, ныне владеющий титулами WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик не стал комментировать отношение украинцев к обладателю пояса IBF в легком дивизионе Василию Ломаченко.

Боксер назвал своего друга и кума "невероятно крутым братом" и заявил, что не может говорить о его жизненных взглядах.

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"Василия Анатольевича здесь нет, я при своем невероятно крутом брате ничего не могу говорить. Никак не отношусь. Сегодня я герой, а завтра я не герой. Для своих детей, для своей жены, для своего окружения я герой, и мне этого хватает.

Я не обращаю внимания на критику людей, потому что меня может критиковать только тот, кто со мной пройдет тот путь, который я иду, или отец мой небесный за мои грехи. В остальном меня никто не может… Они могут это делать, но это их дело", - сказал Усик в интервью NV.

Ранее сообщалось, что Усик посетил службу московского патриархата на фоне принятия закона о запрете так называемой УПЦ МП.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик

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