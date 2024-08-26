Усик посетил службу московского патриархата на фоне принятия закона о запрете так называемой УПЦ МП
Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик 25 августа посетил воскресную службу так называемой Украинской православной церкви московского патриархата.
Спортсмен был замечен на фото, опубликованных на сайте Киево-Печерской лавры.
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Усик присутствовал на службе УПЦ МП в храме во имя преподобного Агапита Печерского. Правил ею митрополит этой религиозной организации Онуфрий, которого боксер считает своим наставником в вере.
При этом недавно в интервью NV Усик сделал странное утверждение о московском патриархате, заявив, что продолжит посещать эту религиозную организацию.
"Я православный христианин и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат.
Смотрите, в церкви люди, а мы плохие люди. Ну нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин", - сказал спортсмен.
Отметим, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.
Ранее сообщалось, что Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия.
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