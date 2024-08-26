Усик посетил службу московского патриархата на фоне принятия закона о запрете так называемой УПЦ МП

Боксер не изменил своим убеждениям, снова показав, что ассоциирует себя с организацией, связанной со страной-террористом.

Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик 25 августа посетил воскресную службу так называемой Украинской православной церкви московского патриархата.

Спортсмен был замечен на фото, опубликованных на сайте Киево-Печерской лавры.

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Усик присутствовал на службе УПЦ МП в храме во имя преподобного Агапита Печерского. Правил ею митрополит этой религиозной организации Онуфрий, которого боксер считает своим наставником в вере.

При этом недавно в интервью NV Усик сделал странное утверждение о московском патриархате, заявив, что продолжит посещать эту религиозную организацию.

"Я православный христианин и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат.

Смотрите, в церкви люди, а мы плохие люди. Ну нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин", - сказал спортсмен.

Отметим, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

Ранее сообщалось, что Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия.

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