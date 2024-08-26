iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик посетил службу московского патриархата на фоне принятия закона о запрете так называемой УПЦ МП

Боксер не изменил своим убеждениям, снова показав, что ассоциирует себя с организацией, связанной со страной-террористом.
Сегодня, 11:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик 25 августа посетил воскресную службу так называемой Украинской православной церкви московского патриархата.

Спортсмен был замечен на фото, опубликованных на сайте Киево-Печерской лавры.

Читай также: "Не понимают последствий": Ломаченко высказался о возможном запрете УПЦ МП

Усик присутствовал на службе УПЦ МП в храме во имя преподобного Агапита Печерского. Правил ею митрополит этой религиозной организации Онуфрий, которого боксер считает своим наставником в вере.

При этом недавно в интервью NV Усик сделал странное утверждение о московском патриархате, заявив, что продолжит посещать эту религиозную организацию.

"Я православный христианин и точка. Я хожу в Украинскую православную церковь. Московского патриархата у нас нет документально. Пусть покажут, где документально есть московский патриархат.

Смотрите, в церкви люди, а мы плохие люди. Ну нельзя всех в одну гребенку собирать. Я еще раз говорю, я верю Богу. Я хожу спасаюсь в эту церковь и буду продолжать это делать. Я православный христианин", - сказал спортсмен.

Отметим, что 24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

Ранее сообщалось, что Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе Усик оценил перспективы Хижняка в профессиональном боксе
"Только с этими двумя": Усик признался, какие бои ему еще интересны "Только с этими двумя": Усик признался, какие бои ему еще интересны
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
"Интересно, кто извлек урок": Валлин сделал неоднозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри "Интересно, кто извлек урок": Валлин сделал неоднозначный прогноз на реванш Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины
Усик передал свой чемпионский пояс президенту Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс11:12
Усик посетил службу московского патриархата на фоне принятия закона о запрете так называемой УПЦ МП
Европа10:54
Мбаппе: Я очень рад своему дебюту на Бернабеу
Другие страны10:13
Экс-игрок Шахтера перешел в австралийский клуб
Европа09:58
Слоту покорилось историческое достижение в Ливерпуле
Европа09:40
Осимхен может отправиться в Саудовскую Аравию
Украина09:10
УПЛ: ЛНЗ примет Карпаты, Левый берег сыграет с Черноморцем, а Колос - с Вересом
Бокс08:58
"Поставлю миллион": Стивенсону назвали троих боксеров, которые его побьют
Другие страны08:25
Коламбус Крю Чеберко вырвал победу у Лос-Анджелеса в финале международного турнира
Европа07:20
Футбол сегодня: три матча УПЛ, поединки испанской Ла Лиги и итальянской Серии А
Формула 100:54
Хаас не смог забрать болиды и оборудование из Нидерландов из-за проблем с российской компанией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK