Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия
Супертяжеловес, как и его кум, продолжает поддерживать филлиал РПЦ в Украине.
Боксер Александр Усик попал в еще один скандал связанный с филлиалом РПЦ в Украине.
Супертяжеловес, судя по всему, продолжает стоять на том, что закрывать УПЦ МП не стоит.
Усик лайкнул пост боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко в поддержку Митрополита Онуфрия.
При этом стоит отметить, что аккаунт Ломаченка в Instagram не доступен для пользователей в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской Лавре перед тем, как УПЦ МП должна была покинуть церковь.