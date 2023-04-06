Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия

Супертяжеловес, как и его кум, продолжает поддерживать филлиал РПЦ в Украине.

Боксер Александр Усик попал в еще один скандал связанный с филлиалом РПЦ в Украине.

Супертяжеловес, судя по всему, продолжает стоять на том, что закрывать УПЦ МП не стоит.

Усик лайкнул пост боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко в поддержку Митрополита Онуфрия.

При этом стоит отметить, что аккаунт Ломаченка в Instagram не доступен для пользователей в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской Лавре перед тем, как УПЦ МП должна была покинуть церковь.