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Футбол

Усик поставил лайк посту Ломаченко про митрополита Онуфрия

Супертяжеловес, как и его кум, продолжает поддерживать филлиал РПЦ в Украине.
Сегодня, 12:23
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Боксер Александр Усик попал в еще один скандал связанный с филлиалом РПЦ в Украине.

Супертяжеловес, судя по всему, продолжает стоять на том, что закрывать УПЦ МП не стоит.

Усик лайкнул пост боксера с украинским паспортом Василия Ломаченко в поддержку Митрополита Онуфрия.

При этом стоит отметить, что аккаунт Ломаченка в Instagram не доступен для пользователей в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской Лавре перед тем, как УПЦ МП должна была покинуть церковь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик

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