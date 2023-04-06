"Наш столп": Ломаченко оскандалился восхвалением митрополита так называемой УПЦ МП

Боксер с украинским паспортом не устает поддерживать представителей московской церкви.

Василий Ломаченко, несмотря на подготовку к ближайшему бою против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни, упорно не забывает высказывать поддержку так называемой Украинской православной церкви московского патриархата.

После предыдущих сравнений Украины с нацистской Германией из-за якобы "притеснений" этой московской структуры боксер решил высказать хвалебные слова ее руководителю.

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"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - наш столп. Мир всем! С Богом!" - написал Ломаченко в посте в Instagram.

Отметим, ранее Ломаченко озвучил самоуверенное предположение по поводу своей карьеры.