Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией: скандальный пост в Instagram
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко попал в очередной скандал, связанный с УПЦ МП.
Спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП. В видео использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.
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В такой способ Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола.
Отдельно стоит отметить, что Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.
Напомним, что Instagram-страница Ломаченко заблокирована в Украине.
Ранее сообщалось, что Хэйни и Ломаченко согласовали место проведение боя.