Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией: скандальный пост в Instagram

Спортсмен сравнил разрушение храмов во время Второй мировой войны и притеснения УПЦ МП.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко попал в очередной скандал, связанный с УПЦ МП.

Спортсмен в Instagram опубликовал видео, в котором идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны и состоянием под руководством УПЦ МП. В видео использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.

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В такой способ Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола.

Отдельно стоит отметить, что Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Напомним, что Instagram-страница Ломаченко заблокирована в Украине.

Ранее сообщалось, что Хэйни и Ломаченко согласовали место проведение боя.