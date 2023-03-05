Ломаченко пообнимался и сделал фото с другом Кадырова
В ночь на воскресенье, 5 марта, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс одолел Сирила Гана, завоевав вакантный титул в тяжелом весе.
Шоу в США посетил бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и не упустил возможности в очередной раз оскандалиться.
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Белгород-днестровский боксер пообнимался и сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который поддерживает агрессию страны-террориста против Украины и является другом предводителя чеченских боевиков рамзана кадырова.
Эпизод с совместным фото попал на видео, которое было опубликовано официальным аккаунтом UFC.
The stars are OUT at #UFC285 🤩 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv— UFC (@ufc) March 5, 2023
Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины.