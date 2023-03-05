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Ломаченко пообнимался и сделал фото с другом Кадырова

Белгород-днестровского боксера, похоже, ничего не смущает в его поведении и выводы не делаются.
Сегодня, 11:05
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

В ночь на воскресенье, 5 марта, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс одолел Сирила Гана, завоевав вакантный титул в тяжелом весе.

Шоу в США посетил бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и не упустил возможности в очередной раз оскандалиться.

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Белгород-днестровский боксер пообнимался и сфотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, который поддерживает агрессию страны-террориста против Украины и является другом предводителя чеченских боевиков рамзана кадырова.

Эпизод с совместным фото попал на видео, которое было опубликовано официальным аккаунтом UFC.

Ранее сообщалось, что Василия Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Василий Ломаченко Ислам Махачев

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