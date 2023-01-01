Неугомонный: Ломаченко выложил новое видео с московским митрополитом, обвинившим Украину в "войне с Богом"

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжил падение, в очередной раз оскандалившись с популяризацией московских церковнослужителей.

Накануне боксер опубликовал видео проповеди митрополита так называемой УПЦ МП Лонгина, где тот говорит, что Украина ведет войну с Богом, за что был раскритикован. Но он решил на этом не останавливаться и размесил еще один ролик с ним.

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"Не напрасно Христос Господь говорит в Евангелии: "Имеющий уши слышать, да услышит". Все имеют уши, но не все имеют уши слышать. Через уши слышать - значит иметь уши души отверстые. Никакой пользы не приносят нам уши телесные, когда уши душевные затворены. Тело имеет свою глухоту, когда уши его закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт", - написал Ломаченко, процитировав, как сообщается, еще одного епископа так называемой РПЦ Тихона Задонского.

Напомним, ранее Ломаченко также опубликовал фото с митрополитом московского патриархата, попавшим под санкции СНБО.