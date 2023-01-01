"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко

Украинский теннисист Сергей Стаховский резко отреагировал на пост в соцсетях бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Боксер накануне выложил на своей странице в Instagram обращение митрополита московского патриархата Лонгина, заявившего, что Украина начала войну против Бога.

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"Какое счастье, что у меня есть оружие и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил", - написал Стаховский в своем Instagram.

Напомним, ранее Ломаченко также опубликовал фото с митрополитом московского патриархата, попавшим под санкции СНБО.