Провал Роналду, публикации Ломаченко и махинации Ювентуса: главные разочарования 2022 года

2022 год уже подходит к своему логическому завершению. Кроме коварного и жестокого нападения россии на Украину эти 12 месяцев запомнились другими не очень утешительными событиями, однако уже в мире спорта.

Именно поэтому редакция ISPORT решила вспомнить зашкварные и позорные поступки спортсменов, а также провалы команд.

Провал взвешивания Хамзата Чимаева

Шведский боец, родом из россии, стал одним из самых больших хайповых людей в медиа-пространстве в ММА. Хамзат сделал несколько громких заявлений относительно уровня оппонентов в UFC, а затем переехал всех как трактор в первых раундах.

В сентябре Чимаев должен был сразиться с легендой промоушена Нейтом Диазом, однако все пошло не по плану на взвешивании. Представитель Швеции не смог уложиться в вес полусреднего дивизиона, показав на 3,5 кило больше нормы. Таким образом боец подставил главу UFC Дану Уайту, не смог "завершить карьеру" Диаза (как он это обещал), а сейчас Хамзат рассматривает переход в полутяжелый дивизион.

Купили Леву? Хорошо, теперь точно выиграем Лигу Европы

Очень интересна команда Барселона. Этим летом клуб потратил невероятную сумму на подписание таких игроков как Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Роберт Левандовски.

Фанаты команды радовались таким трансферам, верили в тренерский гений Хави, молодых игроков и лидера атаки, однако снова получился провал. В Ла Лиге Барселона хоть и идет на первом месте, однако Лига чемпионов второй год подряд "дала копняка" каталонцам, пожелав успехов в Лиге Европы.

PS: Такие бывают дела, когда не можешь обыграть Интер, а легенда клуба и экс-муж Шакиры "похоронил" за две встречи с итальянцами надежду на путевку в плей-офф ЛЧ.

Ломаченко и его любовь к россии

Украинец, гордость нации, один из лучших боксеров в истории страны и топовый легковес мира давно не скрывает своих теплых чувств к враждебному государству. Раньше это были просто фотографии с российскими боксерами и призывы к миру, однако 24 февраля настал день "икс", когда государство нуждалось в Василии и его влиянии на людей.

Сказать, что Ломаченко расстроил украинцев – ничего не сказать. Боксер выложил в Instagram пост с призывом к миру, где на картинке были изображены две руки с соответствующими цветами флагов (украинский и русский), которые образовывали голубя - символ мира. "Молитва о мире всего мира и просвещении всего мира", - говорится в тексте публикации.

Далее Василий продолжил постить фотографии и видео с церковью московского патриархата, и даже сделал это снова, после всем известной ситуации с Киево-Печерской лаврой.

Внутренние дела, которые не давали Ювентусу играть в футбол

Всем уже известно, что в группе Лиги чемпионов c ПСЖ, Бенфикjq и Маккаби Хайфа туринцы заняли третье место, набрав за шесть матчей всего три балла. В чемпионате Италии Ювентус играл очень плохо, часто теряя очки, а если команда побеждала, то только "на тоненького".

Пока фанаты прогоняли Аллегри из стана "старой синьоры", руководство клуба делало свои грязные дела, пытаюсь прикрыть финансовые махинации, из-за которых Ювентусу грозит жестокое наказание от ФИФА.

В итоге игроки не знают, что делать (а нужно играть в футбол), Аллегри пока не покинул команду, а сам клуб планируют выставить на продажу, чтобы уже новые владельцы разбирались с проблемами.

ФИФА и УЕФА

Здесь даже писать нечего. ФИФА за весь чемпионат мира ни разу не упомянула об Украине и даже не дала показать выступление Владимира Зеленского, а УЕФА сначала долго тянул с дисквалификацией рф, а сейчас, по слухам, хочет возобновить там соревнования.

Криштиану Роналду и интервью, изменившее его жизнь

Что делать, когда собственное эго становится больше, чем клуб, за который ты играешь? Правильно, дать интервью Пирсу Моргану и "сжечь все мосты" перед началом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Роналду выдал очень сильный сезон в прошлой кампании, стал одним из лучших бомбардиров в АПЛ, однако Манчестер Юнайтед это не спасло от игры в Лиге Европы. Португалец не хотел играть во втором по значимости клубном евротурнире, поэтому делал все возможное, чтобы уйти из команды. И ему это удалось!

Уже после скандального интервью МЮ расторг контракт с Роналду, в сборной Португалии к Криштиану относились не очень дружелюбно, а сам футболист собственноручно похоронил свои надежды на кубок мира. Кроме того, что форвард упустил массу моментов, ссорился из-за незасчитанного гола своими волосами и сидел на скамье запасных, он был признан одним из худших игроков турнира.

Похоже, мечты на продолжение карьеры в Европе стали туманнее, чем "Туманный Альбион", поэтому увидеть КриРо мы уже сможем только в Саудовской Аравии, куда он, собственно, и отправился.

Вылет сборной Украины за шаг от мундиаля

Ни для кого не секрет, что на ЧМ-2022 в Катаре не было потенциального чемпиона, а именно сборной Украины. Подопечные Александра Петракова очень хорошо шли к своей цели и стремились выступить на мундиале впервые с 2006 года.

К сожалению, украинской сборной не хватило совсем немного. "Желто-синие" имели много возможностей для того, чтобы добыть путевку, однако невероятная игра в воротах Уэйна Хеннесси и автогол Андрея Ярмоленко принесли победу сборной Уэльса, которая вместо нас опозорилась на чемпионате мира.

Отметим, что мы не разочарованы игрой сборной Украины, а разочарованы из-за самого факта, что наша команда не попала на мундиаль.

Разрушение дуэта Мане-Салах погубило Ливерпуль

После проигрыша в финале Лиги чемпионов в матче против Реала (0:1) стало известно о том, что один из ключевых нападающих Ливерпуля Садио Мане решил уйти из команды. СМИ уже давно говорили о конфликте двух африканцев, однако фанаты в это не верили, отмечая уважение форвардов друг к другу и фото с объятиями игроков во время тренировок.

Через некоторое время Бавария объявила о подписании сенегальца, а это означало лишь одно – лидером атаки "красных" единолично станет Мохамед Салах. Египтянин, как оказалось, не может тянуть на себе команду, а новые идеи Юргена Клопа без Мане, к сожалению, не работают.

Ливерпуль подписал себе Нуньеса, однако уругваец стал героем не Энфилда, а мемов с промахами. Таким образом, клуб до новых вершин не дошел, занимая на данный момент лишь шестое место в АПЛ и недавно вылетев от Манчестер Сити (2:3) из кубка английской лиги.

Динамо Киев: отсутствие игры и забивного форварда

Завершаем провалы в 2022 году командой, ставшей послом нашего мини-списка провалов. Киевляне, в отличие от Шахтера, потерявшего почти всех легионеров из-за войны, смогли сохранить свой состав практически без потерь. Фанаты уже радовались, понимая, что этот сезон - точно их. Однако, они ошибались.

Начался для Динамо новый сезон с квалификации в Лигу чемпионов, куда оно так и не смогло выйти, однако подарило украинцам невероятные эмоции в матче с Фенербахче (2:1). Киевляне попали в Лигу Европы, однако сначала следует рассказать об УПЛ.

Плохой… Нет. Ужасный старт команды просто шокировал всех, потому что команда шла в турнирной таблице после шести туров у зоны вылета. Исправить свое положение клуб смог только перед зимним перерывом, заняв третье место.

Возвращаясь к выступлениям киевлян на евроарене, можно скатить лишь фразу: "Очень хорошо". Почему именно ее? Ибо очень хорошо, что страдания фанатов кончились. Лишь один балл за шесть туров в Лиге Европы, отсутствие достойной игры и Артем Беседин, который должен исполнять роль форварда, однако лишь упускает моменты.

В целом, проблемой команды является линия нападения, потому что она сильна только по меркам УПЛ, но слаба для Европы. Отсутствие забивного форварда с момента, как Жуниор Мораес ушел из команды, демонстрирует дисбаланс в игре Динамо и выявляет слабые стороны.

Правила футбола очень просты: забиваешь – побеждаешь, не забиваешь – проигрываешь. До тех пор пока киевляне не найдут себе забивного нападающего (или не приобретут Артема Довбика), успехов на евроарене и в матчах против Шахтера им не видеть еще много лет.