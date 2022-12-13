Ломаченко опубликовал фото с митрополитом московского патриархата, попавшим под санкции СНБО

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отметился очередным скандальным поступком.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, который ранее заявлял, что украинцы заслуживают российских бомбардировок, и против которого накануне ввела санкции СНБО.

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"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле", - сопроводил Ломаченко фото текстом.

Напомним, ранее Ломаченко уже пытался популяризировать этого скандального церковного деятеля, настойчиво публикуя его интервью.