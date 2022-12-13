iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Ломаченко опубликовал фото с митрополитом московского патриархата, попавшим под санкции СНБО

Боксер не устает удивлять скандальными поступками, придерживаясь своих убеждений.
Сегодня, 17:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отметился очередным скандальным поступком.

На своей странице в Instagram боксер опубликовал фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, который ранее заявлял, что украинцы заслуживают российских бомбардировок, и против которого накануне ввела санкции СНБО.

Читай также: Ломаченко опубликовал видео интервью скандального митрополита УПЦ МП

"Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Нужно помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божией, и труд наш принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы себе это уясним, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и Его воле", - сопроводил Ломаченко фото текстом.

Напомним, ранее Ломаченко уже пытался популяризировать этого скандального церковного деятеля, настойчиво публикуя его интервью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

Статьи по теме

Хэйни сообщил о возможном переносе боя с Ломаченко Хэйни сообщил о возможном переносе боя с Ломаченко
"Этот бой ждут": Отец Хэйни оценил возможный поединок с Ломаченко "Этот бой ждут": Отец Хэйни оценил возможный поединок с Ломаченко
Определился приоритетный соперник Ломаченко Определился приоритетный соперник Ломаченко
"Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием "Он просто не может проиграть Ломаченко": Хирн - о шансах Хэйни в бою с Василием
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Хорватия определят первого финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:30
Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира
Европа20:20
Рабьо может сменить клубную прописку уже зимой
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: стали известны стартовые составы
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
ЧМ-202219:50
Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны
ЧМ-202219:21
Два игрока сборной Франции могут пропустить матч с Марокко
ЧМ-202219:00
Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022
ММА18:53
Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом
Формула 118:48
Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев
Формула 118:27
Рокировки в Ф-1: сразу четыре команды сменили руководителей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK