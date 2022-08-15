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Ломаченко опубликовал вторую часть интервью скандального митрополита УПЦ МП

Боксер продолжает придерживаться своих убеждений, несмотря на негодование поклонников.
Вчера, 20:12
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не устает удивлять болельщиков странными поступками.

Ранее спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал видео интервью скандального митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки для российской службы BBC.

Этот представитель УПЦ МП является ярым противником автокефалии украинской церкви, а также ранее заявлял, что украинский народ заслужил бомбардировки со стороны россиян, поскольку одной из причин начала полномасштабной войны стала якобы кара божья за проведение ЛГБТ-парада в Киеве.

Несмотря на негодование поклонников, Ломаченко принял решение придерживаться своих убеждений. Не очень активный в социальных сетях боксер, в этой ситуации решил проявить последовательность и опубликовал вторую часть интервью с Лукой.

"Часть 2. Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?" - такой фразой сопроводил пост Ломаченко.

Ранее президент промоутерской компании Top Rank Тодд ДюБеф сообщил, что Ломаченко в скором времени планирует прибыть в США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко война с россией
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