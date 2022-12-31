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Ломаченко опубликовал видео с митрополитом УПЦ МП, который заявляет, что "Украина ведет войну против Бога"

Когда кажется, что падать больше некуда, белгород-днестровский боец демонстрирует "мастеркласс".
Сегодня, 19:23
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжил пробивать дно.

Боксер опубликовал видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, где тот говорит, что Украина ведет войну с Богом.

"У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему.

Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую трудную минуту для нашей церкви.

Нам сегодня дана прекрасная возможность доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир", - подписал Ломаченко свой пост.

Напомним, что ранее Василий опубликовал фото с митрополитом УПЦ МП Лукой, который попал под санкции СНБО.


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