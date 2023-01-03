Ломаченко внесли в реестр госпредателей Украины

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко был включен в реестр госпредателей Украины, который ведется общественным движением ЧЕСНО.

Основанием для внесения боксера в список стала его публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея так называемой УПЦ московского патриархата.

В своей проповеди Лонгин говорит о том, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа", что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды по поводу ряда обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

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После волны критики в комментариях Ломаченко сделал еще один пост с тем же скандальным церковнослужителем.

Ранее в декабре боксер также публиковал фото митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

"Публичность накладывает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти девять лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", - приводит слова лидера движения ЧЕСНО Виты Думанской официальный сайт организации.

Отметим, ранее на антиукраинские действия Василия Ломаченко также отреагировал начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич.