"Будущий Медведчук, можно многих патриотов обменять на это": В Азове отреагировали на антиукраинские действия Ломаченко

Вася Ломаченко - майбутній «Медведчук», за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону . Just think about it.

"Вася Ломаченко - будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", - написал Кротевич в Twitter.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...