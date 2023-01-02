"Будущий Медведчук, можно многих патриотов обменять на это": В Азове отреагировали на антиукраинские действия Ломаченко

Начальник штаба полка Азов Богдан Кротевич отреагировал на антиукраинские действия бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

Недавно боксер, в частности, несмотря на возмущение, настойчиво публиковал видео с митрополитом так называемой УПЦ МП Лонгином, который обвинил Украину в том, что она ведет войну с Богом.

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"Вася Ломаченко - будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", - написал Кротевич в Twitter.

Вася Ломаченко - майбутній «Медведчук», за якого можна звільнити багато наших хлопців з полону .

Just think about it. — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) January 1, 2023

Также он прокомментировал поведение боксера в Instagram.

"СБУ, думаю, здесь можно предъявить, как считаете? А если его взять за госизмену, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на "это", - написал Кротевич.

Напомним, что украинский теннисист Сергей Стаховский также резко отреагировал на поведение Василия Ломаченко.