Команда Первой лиги получила повестки в ТЦК перед матчем - журналист
Игроков СК Полтавы задержали перед домашним матчем с Кудривкой.
С игроками одного из лидеров Первой Лиги СК Полтава произошла скандальная ситуация.
Как сообщил журналист Игорь Бурбас, футболистов Полтавы задержали накануне матча с Кудривкой представители ТЦК.
Читай также: Клуб Первой лиги, у которого ТЦК мобилизировали игрока, снялся с чемпионата
Исполнителям отдали повестки, а полузащитника Дениса Галенкова забрали, поскольку, у него был статус «в розыске» и футболист не попал в заявку на тот матч.
Позже Галенкова все же отпустили, а Полтава проиграла матч против Кудривки, якобы, из-за того, что «был не тот настрой».
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!