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Команда Первой лиги получила повестки в ТЦК перед матчем - журналист

Игроков СК Полтавы задержали перед домашним матчем с Кудривкой.
Сегодня, 18:59
СК Полтава
СК Полтава

С игроками одного из лидеров Первой Лиги СК Полтава произошла скандальная ситуация.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, футболистов Полтавы задержали накануне матча с Кудривкой представители ТЦК.

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Исполнителям отдали повестки, а полузащитника Дениса Галенкова забрали, поскольку, у него был статус «в розыске» и футболист не попал в заявку на тот матч.

Позже Галенкова все же отпустили, а Полтава проиграла матч против Кудривки, якобы, из-за того, что «был не тот настрой».

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