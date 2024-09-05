Клуб Первой лиги, у которого ТЦК мобилизировали игрока, снялся с чемпионата

Украинский футбольный клуб Хуст отказался от выступлений в Первой лиге Украины.

В заявлении закарпатского клуба говорится, что он продолжит свое существование.

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"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.

Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе. Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена".

Напомним, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Футболист уже проходит военную службу на харьковском направлении.

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