Клуб Первой лиги, у которого ТЦК мобилизировали игрока, снялся с чемпионата
Украинский футбольный клуб Хуст отказался от выступлений в Первой лиге Украины.
В заявлении закарпатского клуба говорится, что он продолжит свое существование.
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"Вчера, 4 сентября, по ряду объективных причин, было принято сложнейшее решение о снятии основной команды с розыгрыша Чемпионата Первой лиги ПФЛ.
Клуб продолжит существовать и, как и раньше, мы будем развивать детский футбол в нашем городе. Спасибо нашим болельщикам за искренние эмоции и веру в команду! За то, что разделяли с нами радость побед и поддерживали в нелегкие времена".
Напомним, что 25-летнего игрока команды Николая Сираша с вокзала доставили работники ТЦК и СП в военкомат. Футболист уже проходит военную службу на харьковском направлении.
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