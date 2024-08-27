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Ребров объявил состав Украины на матчи Лиги наций

Украинская сборная начинает свой путь в турнире.
Сегодня, 09:32
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил список футболистов, которые вызваны на сентябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. 

В основной список вошли 26 игроков, еще шесть футболистов попали в резервный реестр.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик, Денис Попов (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба — Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Сваток (Остин, США), Виталий Буяльский (Динамо Киев), Александр Зубков, Данило Сикан (оба – Шахтер Донецк).

В сентябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. В первом туре номинально домашний поединок с Альбанией (7 сентября), а затем выездной матч против Чехии (10 сентября).

Ранее Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины.

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