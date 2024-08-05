Ребров назвал условие для ухода из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о своем будущем в национальной команде.

Специалист сообщил, что готов самостоятельно уйти, если не будет давать результат.

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"Если ко мне есть вопросы об институте национальных команд, то я всегда помогаю и поддерживаю. Но я не могу оценивать сам себя. По моему мнению, все мы должны уважать работу тренера. Если посчитать, сколько дней я провел с национальной командой за этот год, не считая Евро, то это меньше месяца. Глядя на опыт ведущих команд, никто не подписывает тренера на один год. Этого мало, чтобы игроки даже поняли твои идеи, потому что футболисты приезжают из команд с разными стилями игры. Нужно время, практика, игры.

Я согласился подписать контракт на три года, на два отборочных цикла. Если кого-то это не удовлетворяет, то я готов уйти. Но я разговаривал с Андреем Николаевичем, и следующий цикл очень важен. Если я увижу, что у меня не получается, то не буду здесь сидеть. Сейчас нам нужно проявить себя как команда в этом отборочном цикле. Это не вопрос Исполкома или доверия. Сейчас есть контракт, и я считаю, что первый год мы провели неплохо. Нужно двигаться дальше и посмотреть на будущее", – сказал Ребров во время пресс-конференции.

Напомним, Украина не вышла из группы на Евро-2024, заняв последнее место в квартете с Румынией, Словакией и Бельгией.

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