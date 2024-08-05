Ребров - о выступлении на Евро: У нас не Реал - нам надо играть просто

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выступил в Доме футбола, оценив выстулпение сборной Украины на Евро-2024.

Напомним, наша команда вылетела на групповом этапе, набрав четыре очка и уступив по дополнительных параметрам соперникам.

Ребров признал, что выступление против Румынии было гораздо ниже требуемого уровня.

"Я говорил игрокам - нет времени на раскачку, надо играть с первой минуты. Я не могу сказать, что мы проиграли по всем показателям. Мы играли неплохо. У меня есть статистика, я ее люблю. И я знаю, что мы уступили по определенным показателям - мы отбирали мяч на чужой половине, но мы не создавали моменты и не завершали атаки. У нас не хватало игроков в нужных зонах.

Плюс - нелепые ошибки игроков. Пример Лунина. В Реале его просят не просто выбивать мяч, а искать конкретный адрес. Но у нас не Реал - нам надо играть просто!", - заявил Сергей Станиславович.

А вот к матчу со Словакией игроки наконец прибавили в уверенности и концентрации, но все равно выдали не лучшую свою игру.

"Не лучшая наша игра, но игроки играли по-другому. Я не знаю, почему было нужно получить удар в голову. Мы проанализировали, а они отреагировали. Ну и очень важная ситуация - мы лучше играли в переходных фазах. Ну, и прибавили в концентрации", - сказал Ребров.

Напомним, что на минувших выходных прошел первый тур УПЛ.

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