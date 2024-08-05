Шевченко назвал главные цели сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу национальной команды.

По словам функционера, сборная должна пробиться на чемпионат мира-2026.

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"Я хочу еще раз выразить полную поддержку как от меня как от президента, так и от всей ассоциации главному тренеру и его штабу.

Буквально пару минут назад мы завершили заседание комитета национальных сборных, где обсуждали очень много моментов. Мы знаем, куда движемся, где находимся, какие ошибки совершали, что нужно делать, чтобы мы делали выводы. Главное, что все это опыт. Главное – правильно реагировать на ошибки, которые были. Но было очень много хорошей работы сделано.

Я хочу сейчас определить следующие цели для национальной команды и ассоциации. Мы вступаем в сентябре в новый 2-летний цикл, который очень важен для нас. Главная задача – выход на чемпионат мира. Будет ли он через Лигу наций или через отбор – имеет значения. Для нас главное – попасть на чемпионат мира", - отметил Шевченко.

Ранее Ребров прокомментировал выступление Украины на Евро-2024.

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