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Ребров: Неважно как - надо попасть на ЧМ-2026

Ребров анонсировал реформы в сборной.
Сегодня, 14:17
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился планами на будущее.

Специалист заявил, что в ближайшее время нужно расширить скаутскую сеть сборной, чтобы следить за игроками, которые выехали из страны.

Так как каждый потенцаильный кандидат может усилить команду, а нам необходимо обязательно выходить на следующий чемпионат мира.

"Надо проанализировать выступление на Евро и двигаться дальше. Неважно как - надо попасть на ЧМ-2026, используя весь потенциал украинского футбола. Реформы по аналитике и скаутингу касаются младших сборных.

Важно найти информацию обо всех игроках, кто уехал из Украины. Потенциально - это игроки национальной сборной.

У нас вся информация о соперниках в Лиге наций - мы ее проанализируем. Но надо отталкиваться от себя. Я считаю, что мы неплохо играли против Германии, Италии, Англии. Нам надо быть уверенными в своих силах. Для этого нужно понять - какие ошибки мы сделали на Евро", - заявил специалист.

Ранее также Ребров оценил выступление сборной Украины на Евро-2024.

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