Назван состав сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса выбрал игрков на матчи отбора к Евро-2025 (U-21) с Сербией и Северной Ирландией.

Наставник вызвал в расположение команды 24 футболистов.

Матч против Сербии пройдет 6 сентября, а против Северной Ирландии - 10 сентября.

Ранее УАФ подтвердила места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.

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