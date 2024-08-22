Назван состав сборной Украины U-21 на матчи отбора Евро-2025
Унаи Мельгоса рассчитывает на 24 футболистов.
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса выбрал игрков на матчи отбора к Евро-2025 (U-21) с Сербией и Северной Ирландией.
Наставник вызвал в расположение команды 24 футболистов.
Матч против Сербии пройдет 6 сентября, а против Северной Ирландии - 10 сентября.
Ранее УАФ подтвердила места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.
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