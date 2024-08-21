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УАФ подтвердила места проведения номинально домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

"Сине-желтые" в октябре на групповом этапе турнира сыграют против Грузии и Чехии.
Сегодня, 16:35
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Украинская ассоциация футбола объявила, где сборная Украины проведет номинально домашние матчи третьего и четвертого туров группового раунда Лиги наций-2024/2025 в квартете B1.

Как и ожидалось ранее, 11 октября команда Сергея Реброва встретится с Грузией в польской Познани на ENEA Stadion.

14 октября украинская национальная сборная сыграет с Чехией в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав.

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Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что в новом розыгрыше Лиги наций сборная Украины стартует номинально домашним матчем против Албании 7 сентября в Праге на стадионе Epet Arena. 10 сентября "сине-желтые" также в столице Чехии, но на другом стадионе проведут гостевой поединок с местной национальной командой.

Завершит групповую стадию Лиги наций украинская сборная в ноябре выездными поединками с Грузией (16 ноября) и Албанией (19 ноября).

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко назвал главные цели сборной Украины.

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