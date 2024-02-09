Лига наций изменила формат: что это значит для Украины и какое влияние имеет на ЧМ-2026?

Накануне прошла жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором наша национальная команда выступит в дивизионе B.

У Украины достаточно рабочая группа, в которой, на бумаге, мы выглядим едва ли не главными фаворитами. Соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Чехии, Албании и Грузии.

Когда состоятся матчи?

В групповом раунде команды в первых трех дивизионах проведут по шесть матчей – три спаренных тура.

1-2 тура: 5-10 сентября

3-4 тура: 8-12 октября

5-6 тура: 14-19 ноября

В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф, а финальная стадия Дивизион А традиционно пройдет в июне того же года.

Новый формат Лиги наций

Как обычно, в Лиге наций почти каждый раз вводятся какие-то новинки. Вот и в этот раз без новшеств не обошлось.

В прошлом розыгрыше команды, занявшие последние места в группах Дивизионов А и В вылетали в низшие Дивизионы (в Лиге С немного другая ситуация, там вылетали две из четырех худших). Параллельно победители групп в дивизионах В, С и D поднимались в более сильную Лигу.

На этот раз подобное остается, но будет дополнение:

Команды, занявшие третьи места в группах дивизионов А и В сыграют в плей-офф за право остаться в этих дивизионах с командами, которые станут вторыми соответственно в дивизионах В и С;

Две лучшие команды, которые займут последние места в Дивизионе С, сыграют плей-офф с командами, которые станут вторыми в группах самого слабого дивизиона;

В финал четырех выйдут не победители Лиги А, сначала состоятся четвертьфиналы между победителями и вторыми командами. Здесь и определятся участники финала четырех.

Более простыми словами, если Украина выиграет свою группу – то автоматически поднимется в Лигу А на следующий розыгрыш турнира. Если Украина займет второе место в группе – сыграет в матче плей-офф в марте следующего года против одной из команд Дивизиона А, которая заняла третье место в своей группе. Если Украина станет третьей в группе – то будет вынуждена сыграть с командой из дивизиона С, ставшей второй в своем квартете, победитель дуэли в следующем розыгрыше будет играть в Дивизионе В, а неудачник - в С. Ну и самый плохой вариант, если Украина будет последней – то просто вылетает в Дивизион С. То есть на этот раз каждое занятое место в квартете имеет свои последствия.

Какое отношение Лига наций к отбору на Чемпионат мира 2026?

Вопрос, который заинтересует даже тех, кто скептически относится к ЛН. И да, на этот раз результаты снова будут влиять на квалификацию на большой форум.

Напомним, что теперь Европа имеет 16 путевок на мундиаль. Отбор на ЧМ-2026 будет проходить следующим образом.

12 групп по 4 или 5 команд в каждой;

Победители каждой группы выходят на ЧМ2026;

Команды, занявшие вторые места выходят в плей-офф;

Четыре победителя групп Лиги наций, не занявшие первое или второе место в группе, также выходят в плей-офф.

Итак, если сборная Украины выиграет свою группу Лиги наций, то на вероятности близкой к 100% гарантирует себе хотя бы плей-офф отбора на чемпионат мира. Правда, в нем примут участие 16 команд, а победителей будет только четыре.

Василий Войтюк

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