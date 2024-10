Усик попал в немилость в сети X после обращения к Трампу по поводу украинских пленных

До недавнего времени абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик попросил Дональда Трампа, если тот считает, что имеет влияние на владимира путина, поспособствовать с осовобождением украинских военнопленных.

С такой просьбой боксер обратился к известному стендап-комику и актеру Джо Рогану, который в ближайшее время должен записать подкаст с кандидатом в президенты США. Спортсмен попросил его адресовать Трампу вопрос о возможности освобождения из российского плена защитников Мариуполя и других украинских военных.

Dear @joerogan, could you ask @realDonaldTrump when he'll appear on your podcast: if Mr. President is so confident in his influence over Putin, could he help #FreeAzovstalDefenders and all Ukrainians from Russian captivity right away? Time is of the essence.

Sincerely, Oleksandr