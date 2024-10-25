Усик попал в немилость в сети X после обращения к Трампу по поводу украинских пленных
До недавнего времени абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик попросил Дональда Трампа, если тот считает, что имеет влияние на владимира путина, поспособствовать с осовобождением украинских военнопленных.
С такой просьбой боксер обратился к известному стендап-комику и актеру Джо Рогану, который в ближайшее время должен записать подкаст с кандидатом в президенты США. Спортсмен попросил его адресовать Трампу вопрос о возможности освобождения из российского плена защитников Мариуполя и других украинских военных.
Dear @joerogan, could you ask @realDonaldTrump when he'll appear on your podcast: if Mr. President is so confident in his influence over Putin, could he help #FreeAzovstalDefenders and all Ukrainians from Russian captivity right away? Time is of the essence.— Oleksandr Usyk (@usykaa) October 24, 2024
Sincerely, Oleksandr
Следствием такого обращения Усика в сети X, которая принадлежит Илону Маску, стал теневой бан.
После публикации этого поста аккаунт украинского боксера найти через поиск невозможно.
Ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.
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