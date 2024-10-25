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Усик попал в немилость в сети X после обращения к Трампу по поводу украинских пленных

Боксер получил теневой бан за призыв помочь освободить защитников Мариуполя.
Вчера, 22:22
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

До недавнего времени абсолютный чемпион, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик попросил Дональда Трампа, если тот считает, что имеет влияние на владимира путина, поспособствовать с осовобождением украинских военнопленных.

С такой просьбой боксер обратился к известному стендап-комику и актеру Джо Рогану, который в ближайшее время должен записать подкаст с кандидатом в президенты США. Спортсмен попросил его адресовать Трампу вопрос о возможности освобождения из российского плена защитников Мариуполя и других украинских военных.

Следствием такого обращения Усика в сети X, которая принадлежит Илону Маску, стал теневой бан.

После публикации этого поста аккаунт украинского боксера найти через поиск невозможно.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дональд Трамп Александр Усик война с россией

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