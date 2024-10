Усик обратился к Трампу с просьбой помочь освободить украинцев из российского плена

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа помочь освободить украинцев из российского плена.

Украинский боксер оставил послание для Джо Рогана, чтобы тот поговорил с Трампом.

Читай также: Фьюри признался, что у его жены случился выкидыш накануне боя с Усиком

"Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, может ли он помочь немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение.

С уважением – Александр", – написал Усик.

Dear @joerogan, could you ask @realDonaldTrump when he'll appear on your podcast: if Mr. President is so confident in his influence over Putin, could he help #FreeAzovstalDefenders and all Ukrainians from Russian captivity right away? Time is of the essence.

Sincerely, Oleksandr