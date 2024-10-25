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Усик обратился к Трампу с просьбой помочь освободить украинцев из российского плена

Украинский чемпион надеется, что у политика есть влияние на путина.
Сегодня, 10:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа помочь освободить украинцев из российского плена.

Украинский боксер оставил послание для Джо Рогана, чтобы тот поговорил с Трампом.

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"Дорогой Джо Роган, не мог бы ты обратиться к Дональду Трампу, когда он появится в твоем подкасте: если господин президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, может ли он помочь немедленно помочь освободить защитников Азовстали и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение.

С уважением – Александр", – написал Усик.

Ранее Бетербиев расхвалил Усика и изъявил желание провести с ним бой.

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