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Стивенсон остался без соперника, а бой с Сепедой откладывают на неопределенный срок

Мексиканский легковес не сможет выйти в ринг в феврале из-за травмы.
Сегодня, 10:56
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Обладатель титула WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) пока не сможет подраться с временным чемпионом мексиканцем Уильямом Сепедой (32-0, 27 КО).

Обязательная защита пояса американским боксером планировалась на 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, но поединок не состоится из-за травмы руки у его мексиканского соперника, которую он получил в недавнем бою с Тевином Фармером. Их встреча в ринге откладывается на неопределенный срок.

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 Об этом сообщил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

"Сепеда получил травму. Он повредил руку. Мы сейчас рассматриваем варианты, на когда перенесем поединок. Просто именно этого соперника хочет Уильям", - сказал Гомес в комментарии ESNEWS.

Ранее Шакур Стивенсон предсказал следующий карьерный шаг Василия Ломаченко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC Шакур Стивенсон

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