"Шокирует мир": Стивенсон сделал прогноз на бой Кроуфорд - Канело

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон поделился мнениями о возможном поединке Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

По словам американца, Теренс удивит весь мир, ведь победит Канело.

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"У Теренса, наверное, есть еще один или два боя, и это не один из тех боев, которые я хотел бы увидеть. Я бы увидел его бой с Канело.

Я считаю, что Кроуфорд перебоксирует Канело и снова шокирует мир. Я знаю, что это может произойти, поэтому всем следует подождать и посмотреть", – сказал Стивенсон для Boxing Scene.

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