Кроуфорд оценил шансы на бой с Макгрегором

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд рассказал, что мог провести бой с Конором Макгрегором.

По словам америкнца, он отказался, ведь не хотел быть избитым в октагоне.

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"Мне предложили бой, после чего мы созвонились с Конором. Я просто сказал ему: "Я не собираюсь выходить с тобой в октагон, чтобы ты валял меня по земле и бил локтями".

Он тогда рассмеялся и ответил, что мы заработаем кучу денег. Иногда дело не в деньгах. Я люблю зарабатывать деньги, но я не дам тебе преимущество и не позволю избить меня", - приводит слова Теренса Boxing News 24.

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