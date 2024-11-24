Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1

В воскресенье, 24 ноября, в США состоялась гонка Гран-при Лас-Вегаса-2024 Формулы-1.

По итогам этапа досрочное чемпионство в сезоне гарантировал себе пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для общего успеха в чемпионате нидерландскому гонщику нужно было финишировать выше своего основного конкурента Ландо Норриса из Макларен, что он и сделал. Ферстаппен завершил гонку пятым, опередив на одну позицию Норриса и лишил соперника математических шансов обойти его в личном зачете.

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Для Ферстаппена этот чемпионский титул стал четвертым подряд. По количеству титулов пилот Ред Булл сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше чемпионств у Хуана-Мануэля Фанхио - пять, а также у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона - по семь.

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆



A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

Победу же на Гран-при Лас-Вегаса одержал обладатель поула Джордж Расселл, а Мерседес оформил дубль - Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Замкнул тройку пилот Феррари Карлос Сайнс.

Гран-при Лас-Вегаса

Джордж Расселл (Мерседес) - 50 кругов Льюис Хэмилтон (Мерседес) +7,313 Карлос Сайнс (Феррари) +11,906 Шарль Леклер (Феррари) +14,283 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,582 Ландо Норрис (Макларен) +43,385 Оскар Пиастри (Макларен) +51,365 Нико Хюлькенберг (Хаас) +59,808 Юки Цунода (РБ) +1.02,808 Серхио Перес (Ред Булл) +1.03,114 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.09,195 Кевин Магнуссен (Хаас) +1.09,803 Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.14,085 Франко Колапинто (Уильямс) +1.15,172 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.24,102 Лиам Лоусон (РБ) +1.31,005 Эстебан Окон (Альпин) +1 круг Валттери Боттас (Заубер) +1 круг

Сошли:

Алекс Албон (Уильямс)

Пьер Гасли (Альпин)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех Гран-при сезона Формулы-1.

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