Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1
В воскресенье, 24 ноября, в США состоялась гонка Гран-при Лас-Вегаса-2024 Формулы-1.
По итогам этапа досрочное чемпионство в сезоне гарантировал себе пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Для общего успеха в чемпионате нидерландскому гонщику нужно было финишировать выше своего основного конкурента Ландо Норриса из Макларен, что он и сделал. Ферстаппен завершил гонку пятым, опередив на одну позицию Норриса и лишил соперника математических шансов обойти его в личном зачете.
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Для Ферстаппена этот чемпионский титул стал четвертым подряд. По количеству титулов пилот Ред Булл сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше чемпионств у Хуана-Мануэля Фанхио - пять, а также у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона - по семь.
MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆— Formula 1 (@F1) November 24, 2024
A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H
Победу же на Гран-при Лас-Вегаса одержал обладатель поула Джордж Расселл, а Мерседес оформил дубль - Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Замкнул тройку пилот Феррари Карлос Сайнс.
Гран-при Лас-Вегаса
- Джордж Расселл (Мерседес) - 50 кругов
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +7,313
- Карлос Сайнс (Феррари) +11,906
- Шарль Леклер (Феррари) +14,283
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,582
- Ландо Норрис (Макларен) +43,385
- Оскар Пиастри (Макларен) +51,365
- Нико Хюлькенберг (Хаас) +59,808
- Юки Цунода (РБ) +1.02,808
- Серхио Перес (Ред Булл) +1.03,114
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.09,195
- Кевин Магнуссен (Хаас) +1.09,803
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.14,085
- Франко Колапинто (Уильямс) +1.15,172
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.24,102
- Лиам Лоусон (РБ) +1.31,005
- Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
- Валттери Боттас (Заубер) +1 круг
Сошли:
Алекс Албон (Уильямс)
Пьер Гасли (Альпин)
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех Гран-при сезона Формулы-1.
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