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Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1

Пилот Ред Булл опередил Норриса в Лас-Вегасе и досрочно выиграл чемпионат.
Сегодня, 09:52
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 24 ноября, в США состоялась гонка Гран-при Лас-Вегаса-2024 Формулы-1.

По итогам этапа досрочное чемпионство в сезоне гарантировал себе пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для общего успеха в чемпионате нидерландскому гонщику нужно было финишировать выше своего основного конкурента Ландо Норриса из Макларен, что он и сделал. Ферстаппен завершил гонку пятым, опередив на одну позицию Норриса и лишил соперника математических шансов обойти его в личном зачете.

Читай также: Гран-при Лас-Вегаса: Мерседес сделал победный дубль, Ферстаппен оформил чемпионство

Для Ферстаппена этот чемпионский титул стал четвертым подряд. По количеству титулов пилот Ред Булл сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Больше чемпионств у Хуана-Мануэля Фанхио - пять, а также у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона - по семь.

Победу же на Гран-при Лас-Вегаса одержал обладатель поула Джордж Расселл, а Мерседес оформил дубль - Льюис Хэмилтон финишировал вторым. Замкнул тройку пилот Феррари Карлос Сайнс.

Гран-при Лас-Вегаса

  1. Джордж Расселл (Мерседес) - 50 кругов
  2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +7,313
  3. Карлос Сайнс (Феррари) +11,906
  4. Шарль Леклер (Феррари) +14,283
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,582
  6. Ландо Норрис (Макларен) +43,385
  7. Оскар Пиастри (Макларен) +51,365
  8. Нико Хюлькенберг (Хаас) +59,808
  9. Юки Цунода (РБ) +1.02,808
  10. Серхио Перес (Ред Булл) +1.03,114
  11. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1.09,195
  12. Кевин Магнуссен (Хаас) +1.09,803
  13. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.14,085
  14. Франко Колапинто (Уильямс) +1.15,172
  15. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1.24,102
  16. Лиам Лоусон (РБ) +1.31,005
  17. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
  18. Валттери Боттас (Заубер) +1 круг

Сошли:

Алекс Албон (Уильямс)
Пьер Гасли (Альпин)

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех Гран-при сезона Формулы-1.

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