"Чувствую облегчение и горжусь": Ферстаппен отреагировал на завоевание чемпионского титула

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свою досрочную победу в чемпионате Формулы-1 нынешнего сезона.

Нидерландский гонщик финишировал пятым на Гран-при Лас-Вегаса, опередив своего конкурента Ландо Норриса из Макларен, и этого было достаточно, чтобы обеспечить себе титул чемпиона.

Читай также: Ферстаппен четвертый раз подряд стал чемпионом Формулы-1

"Сезон был длинным. Мы великолепно начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом наступили тяжелые времена. Тем не менее как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. Я никогда бы не мог представить, что буду здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Так что сейчас я чувствую облегчение и горжусь.

Безусловно, это был очень трудный сезон. Временами он был трудным и на человеческом уровне и мне нужно было стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие. Возможно, я бы предпочел, чтобы все сложилось так, как в прошлом сезоне, мне тогда все очень понравилось. Но этот сезон очень многому меня научил, и я горжусь тем, как мы справились с испытаниями как одна команда. Это делает нынешний сезон по-своему прекрасным", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов в текущем сезоне Формулы-1, а также с положением команд в Кубке конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!