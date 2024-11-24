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"Чувствую облегчение и горжусь": Ферстаппен отреагировал на завоевание чемпионского титула

Пилот Ред Булл поделился впечатлениями от четвертой подряд победы в сезоне Формулы-1.
Сегодня, 11:59
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен прокомментировал свою досрочную победу в чемпионате Формулы-1 нынешнего сезона.

Нидерландский гонщик финишировал пятым на Гран-при Лас-Вегаса, опередив своего конкурента Ландо Норриса из Макларен, и этого было достаточно, чтобы обеспечить себе титул чемпиона.

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"Сезон был длинным. Мы великолепно начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом наступили тяжелые времена. Тем не менее как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. Я никогда бы не мог представить, что буду здесь в статусе четырехкратного чемпиона Формулы-1. Так что сейчас я чувствую облегчение и горжусь.

Безусловно, это был очень трудный сезон. Временами он был трудным и на человеческом уровне и мне нужно было стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие. Возможно, я бы предпочел, чтобы все сложилось так, как в прошлом сезоне, мне тогда все очень понравилось. Но этот сезон очень многому меня научил, и я горжусь тем, как мы справились с испытаниями как одна команда. Это делает нынешний сезон по-своему прекрасным", - приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов в текущем сезоне Формулы-1, а также с положением команд в Кубке конструкторов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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