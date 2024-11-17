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"Если он захочет, я готов": Новый объединенный чемпион тяжелого веса заговорил о бое с Усиком

Хильберто Рамирес не против померяться силами с бывшим абсолютом его нынешнего дивизиона.
Сегодня, 15:02
Хильберто Рамирес / Getty Images
Хильберто Рамирес / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес, объединивший титулы в бою с Крисом Билламом-Смитом, заявил, что не против встретиться в ринге с Александром Усиком.

По словам мексиканского боксера, он готов к поединку с украинским бывшим абсолютом крузервейта, если тот захочет вернуться в этот дивизион.

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"Да, безусловно, я также хочу быть чемпионом в супертяжелом весе, и все возможно. Посмотрите на Усика, что он сделал. Он не больше меня. Думаю, я тоже могу это сделать.

Возвращение Усика в тяжелый вес и бой со мной? Я готов. Если он захочет, то я более чем готов. Буду рад подраться с ним, потому что он один из моих кумиров. Я также хочу подраться с ним, поскольку то, что он сделал в боксе, впечатляет", - сказал Рамирес в комментарии Sky Sports Boxing.

Напомним, что Александр Усик 21 декабря в Саудовской Аравии проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

Ранее Усик оставил своеобразное послание Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Хильберто Рамирес

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