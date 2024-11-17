iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хильберто Рамирес объединил титулы в тяжелом весе, побив Криса Биллама-Смита

Мексиканский чемпион выиграл унификацию единогласным решением судей.
Сегодня, 10:52
Рамирес одолел Биллама-Смита / Getty Images
Рамирес одолел Биллама-Смита / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса WBO британцем Крисом Билламом-Смитом (20-2, 13 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 17 ноября, на арене The Venue в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Мексиканский боксер практически от начала противостояния завладел преимуществом, не позволяя британскому оппоненту перехватить инициативу, и довел бой до логичной победы.

Рамирес в итоге выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-113.

Источник: Getty Images

Также мексиканский чемпион добавил к своему титулу WBA еще пояс WBO в тяжелом весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO WBA

Статьи по теме

"Ждем хороших новостей": Беринчик анонсировал первую защиту титула "Ждем хороших новостей": Беринчик анонсировал первую защиту титула
Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете Беринчик получил внушительно меньший гонорар за бой по сравнению с побежденным Наваррете
Потерял сознание: Объединенный чемпион среднего веса угодил в больницу перед боем Потерял сознание: Объединенный чемпион среднего веса угодил в больницу перед боем
"Пойдем по линии WBO": Промоутер непобежденного мексиканца хочет устроить бой с Беринчиком "Пойдем по линии WBO": Промоутер непобежденного мексиканца хочет устроить бой с Беринчиком
Помочь журналистам

Видео

Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Европа12:25
Легендарный клуб сменит эмблему в начале следующего сезона
Киберспорт12:13
Европейский RMR-турнир. Группа А: NaVi без проблем выиграли и второй матч и сыграют за выход на мажор
Бокс11:59
"Я чуть не умер": Тайсон сделал неожиданное признание после боя с Полом
Европа11:39
Манчестер Сити выпустит фильм о четвертом подряд чемпионстве
Бокс10:55
Бокс: расписание боев
Бокс10:52
Хильберто Рамирес объединил титулы в тяжелом весе, побив Криса Биллама-Смита
ММА10:15
Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул
ММА09:48
Оливейра победил Чендлера в реванше
НХЛ09:15
НХЛ: Флорида разгромила Виннипег, Эдмонтон уступил Торонто, победы Филадельфии и Питтсбурга
НБА08:38
НБА: Сакраменто с Ленем обыграл Юту Михайлюка, победы Бостона и Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK