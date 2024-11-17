Хильберто Рамирес объединил титулы в тяжелом весе, побив Криса Биллама-Смита

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе мексиканец Хильберто Рамирес (47-1, 30 КО) одержал победу в объединительном бою с обладателем пояса WBO британцем Крисом Билламом-Смитом (20-2, 13 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 17 ноября, на арене The Venue в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

Мексиканский боксер практически от начала противостояния завладел преимуществом, не позволяя британскому оппоненту перехватить инициативу, и довел бой до логичной победы.

¡Zurdo Ramirez es el Campeón Unificado Crucero! 🇲🇽🏆



Zurdo Ramirez defeats Chris Billam-Smith via unanimous decision 👊#RiyadhSeason | #LatinoNight | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/jg4bELyTbY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 16, 2024

Рамирес в итоге выиграл поединок единогласным решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-113.

Источник: Getty Images

Также мексиканский чемпион добавил к своему титулу WBA еще пояс WBO в тяжелом весе.

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