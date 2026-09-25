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Фьюри и Джошуа разыграют титул WBA Super в своем бою

Гассиев будет владеть только второстепенным поясом регулярного чемпиона организации.
Сегодня, 10:18       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа будут бороться за пояс в своем предстоящем поединке.

Как сообщил журналист Майк Коппинджер, Всемирная боксерская ассоциация выставит на кон поединка свой титул WBA Super.

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В то же время Мурат Гассиев, который, как считалось, был повышен в статусе после отказа от поясов Александром Усиком, после боя Фьюри и Джошуа снова станет только вторым чемпионом организации, владея регулярным титулом.

"The Ring узнал, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подерутся за пояс WBA Super в супертяжелом весе. Фьюри и Эй Джей будут бороться за возвращение титула в супертяжелом весе. Усик остается чемпионом The Ring, в то время как Мурат Гассиев в данный момент владеет регулярным титулом WBA в супертяжелом весе", - написал Коппинджер в сети Х.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе, Уэльс на стадионе Principality.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри WBA

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