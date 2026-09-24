Бавария рассматривает трансфер здвезды Барселоны

Дани Ольмо может сменить клуб уже зимой.

Полузащитник Барселоны Дани Ольмо может сменить клуб, пишет Sky Sports.

По сообщениям издания, Ииспанец заинтересовал Баварию.

Немецкий клуб готов предложить 70 млн евро уже зимой. Мюнхенцы не переставали следить за игроком еще со времен его выступлений РБ Лейпциг.

Однако просто так его покупать не будут. Ольмо считается первым вариантом в случае, если клуб покинет Майкл Олисе или Джамал Мусиала.

В текущем сезоне у Ольмо восемь матчей и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что Барселона обвинила Украину в своих финансовых проблемах.

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