Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов

Кадиллак объявил о подписании сразу троих именитых специалистов.

Ряды американской команды пополнили Крэйг Скиннер, Эрик Бландин и Тим Лин. Все они займут важные посты в техническом штабе.

Скиннер 20 лет проработал в Ред Булл главным конструктором и покинул команду в начале этого года. В Кадиллак он займет пост главного инженера по развитию.

Бландин - ветеран Мерседес, а также успел поработать техническим директором в Астон Мартин. Он стал новым главой отдела аэродинамики.

Лин же успел поработать в Макларен, Ред Булл и Феррари. В Кадиллак он станет главным инженером в отделе аэродинамического моделирования и симуляций.

С расписанием и результатами Гран-при Азербайджана вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!