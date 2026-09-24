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Автоспорт

Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов

Команду усилили ветераны Формулы-1.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Кадиллак объявил о подписании сразу троих именитых специалистов.

Ряды американской команды пополнили Крэйг Скиннер, Эрик Бландин и Тим Лин.  Все они займут важные посты в техническом штабе.

Скиннер 20 лет проработал в Ред Булл главным конструктором и покинул команду в начале этого года. В Кадиллак он займет пост главного инженера по развитию.

Бландин - ветеран Мерседес, а также успел поработать техническим директором в Астон Мартин. Он стал новым главой отдела аэродинамики.

Лин же успел поработать в Макларен, Ред Булл и Феррари. В Кадиллак он станет главным инженером в отделе аэродинамического моделирования и симуляций.

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