Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов
Кадиллак объявил о подписании сразу троих именитых специалистов.
Ряды американской команды пополнили Крэйг Скиннер, Эрик Бландин и Тим Лин. Все они займут важные посты в техническом штабе.
Скиннер 20 лет проработал в Ред Булл главным конструктором и покинул команду в начале этого года. В Кадиллак он займет пост главного инженера по развитию.
Бландин - ветеран Мерседес, а также успел поработать техническим директором в Астон Мартин. Он стал новым главой отдела аэродинамики.
Лин же успел поработать в Макларен, Ред Булл и Феррари. В Кадиллак он станет главным инженером в отделе аэродинамического моделирования и симуляций.
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