iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Руни раскритиковал нынешнего форварда Манчестер Юнайтед

Англичанин недоволен настроем Беньямина Шешко.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни недоволен Беньямином Шешко.

По мнению англичанина, у словенца нет достаточно тяжелой травмы, чтобы не играть во всех играх.

Руни заявил, что игрок Манчестер Юнайтед обязан приносить очки своему клубу в любом состоянии, а заодно вспомнил, как их заставляли играть с травмами.

Голень? Он что, сломал ее? Голеностоп можно ушибить, можно получить удар в стыке... Готов поспорить, что он еще и носит эти дурацкие маленькие щитки.

Если ты пытаешься играть на позиции девятки в Манчестер Юнайтед, если команде кровь из носу нужна победа, а у тебя болит голень и ты не играешь... Это существенная часть проблемы.

Если ты физически способен выйти на поле, то играешь даже с травмой. Помню, перед матчами нам делали уколы – врач колол прямо в задницу

Ранее также сообщалось, что Руни намерен подать в суд на своего экс-партнера по сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бавария рассматривает трансфер здвезды Барселоны Бавария рассматривает трансфер здвезды Барселоны
Футболист сборной Испании отдал призовые за ЧМ-2026 сотрудникам федерации Футболист сборной Испании отдал призовые за ЧМ-2026 сотрудникам федерации
Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов
В Ред Булл поделились планами развития болида В Ред Булл поделились планами развития болида

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги наций, дерби Нидерланды — Германия, матч Норвегии против Португалии
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Европа20:50
Бавария рассматривает трансфер здвезды Барселоны
Европа19:55
Футболист сборной Испании отдал призовые за ЧМ-2026 сотрудникам федерации
Формула 119:20
Кадиллак подписал сразу трех опытных специалистов
Европа18:45
Руни раскритиковал нынешнего форварда Манчестер Юнайтед
Формула 117:55
В Ред Булл поделились планами развития болида
Формула 116:46
Гран-при Азербайджана: Мерседесы возглавили зачет второй практики
Бокс16:32
Стала известна дата боя Фьюри - Джошуа
Киберспорт16:10
NaVi вылетели в первом же раунде плей-офф PGL Wallachia Season 9
Теннис15:49
"Она сегодня играла невероятно": Свитолина — о поражении в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг
Футбол15:10
Барселона ищет €510 млн и обвиняет Украину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK