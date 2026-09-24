Руни раскритиковал нынешнего форварда Манчестер Юнайтед

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни недоволен Беньямином Шешко.

По мнению англичанина, у словенца нет достаточно тяжелой травмы, чтобы не играть во всех играх.

Руни заявил, что игрок Манчестер Юнайтед обязан приносить очки своему клубу в любом состоянии, а заодно вспомнил, как их заставляли играть с травмами.

Голень? Он что, сломал ее? Голеностоп можно ушибить, можно получить удар в стыке... Готов поспорить, что он еще и носит эти дурацкие маленькие щитки. Если ты пытаешься играть на позиции девятки в Манчестер Юнайтед, если команде кровь из носу нужна победа, а у тебя болит голень и ты не играешь... Это существенная часть проблемы. Если ты физически способен выйти на поле, то играешь даже с травмой. Помню, перед матчами нам делали уколы – врач колол прямо в задницу

Ранее также сообщалось, что Руни намерен подать в суд на своего экс-партнера по сборной Англии.

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