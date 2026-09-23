Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни угрожает судом Энди Кэрроллу, пишет The Sun.

Кэрролл готовится выпустить собственную автобиографию. И в этой книге есть фрагмент, где он рассказывает, как Руни приглашал других игроков выпить с ним во время сборов сборной Англии.

Если форвард не опровергнет написанное, то юристы Руни угрожают подать иск.

Инсайдеры утверждает, что Руни сейчас занят тем, чтобы исправить свою жизнь. Он похудел, бросил пить и старается очистить свое имя, а потому подобная история сейчас может сильно ударить по его имиджу.

Кэрролл же, вероятно, будет вынужден принести публичные извинения, если хочет избежать суда. На текущий момент ситуация остается неразрешенной.

Ранее также сообщалось, что бывший игрок Реала продолжит карьеру в Италии.

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