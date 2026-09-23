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Футбол

Руни угрожает судом другому бывшему форварду сборной Англии

Энди Кэрролл упомянул легенду МЮ в своей автобиографии.
Сегодня, 16:42       Автор: Андрей Безуглый
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни угрожает судом Энди Кэрроллу, пишет The Sun.

Кэрролл готовится выпустить собственную автобиографию. И в этой книге есть фрагмент, где он рассказывает, как Руни приглашал других игроков выпить с ним во время сборов сборной Англии.

Если форвард не опровергнет написанное, то юристы Руни угрожают подать иск.

Инсайдеры утверждает, что Руни сейчас занят тем, чтобы исправить свою жизнь. Он похудел, бросил пить и старается очистить свое имя, а потому подобная история сейчас может сильно ударить по его имиджу.

Кэрролл же, вероятно, будет вынужден принести публичные извинения, если хочет избежать суда. На текущий момент ситуация остается неразрешенной.

Ранее также сообщалось, что бывший игрок Реала продолжит карьеру в Италии.

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